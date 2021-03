Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgen in Deutschland dafür, dass die Schutzmaßnahmen örtlich wieder verstärkt werden.

So verschärft das Land Brandenburg die Regeln in besonders betroffenen Kreisen und Städten. Ministerpräsident Woidke - SPD - teilte mit, dass dort viele Geschäfte sowie die Museen wieder schließen müssten. Private Treffen würden beschränkt. Die Schulen sollen für den Wechselunterricht geöffnet bleiben. Im baden-württembergischen Kreis Schwäbisch Hall gilt ab Samstag tagsüber eine Ausgangsbeschränkung. Das Verlassen der Wohnung sei dann nur noch aus triftigem Grund erlaubt, erklärte der Landrat. In Nordrhein-Westfalen erteilte die Staatskanzlei dem Kreis Düren die Erlaubnis, den Präsenzunterricht an den Schulen wieder einzuschränken. Zuletzt hatten Schulministerin Gebauer und Familienminister Stamp - beide FDP - Schließungswünsche einzelner Städte und Kreise abgelehnt. Der Landtag in Düsseldorf kommt morgen Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.