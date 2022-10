Ebola in Uganda (Ronald Kabuubi/AP/dpa)

Nach ersten Fällen in der Metropole habe Präsident Museveni dort Alarm ausgerufen, meldet die Zeitung "The Monitor" am Montag. In den zwei besonders betroffenen Regionen traten nächtliche Ausgangssperren und Versammlungsverbote in Kraft, um den Ebola-Ausbruch einzudämmen. Demnach verhängte Museveni in den Bezirken Mubende und Kassanda auch für 21 Tage Ausreiseverbote. Zu den Maßnahmen gehört auch ein Verbot, öffentliche und private Verkehrsmittel zu benutzen. Außerdem sind Versammlungen in Gotteshäusern nicht mehr gestattet.

Laut Gesundheitsministerium waren bis Mitte Oktober 58 Ebola-Fälle bestätigt, darunter 19 Todesfälle. Eine Taskforce in Mubende beziffert die Zahl der bestätigten Fälle nach Angaben von "The Monitor" dagegen mit 80.

Das Ebola-Virus wird durch direkten Körperkontakt übertragen und führt häufig zu hohem Fieber und inneren Blutungen.