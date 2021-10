Die Verbraucherzentralen befürchten weiter steigende Heizkosten und fordern die Politik zum Handeln auf.

Der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Müller, warnte in der "Augsburger Allgemeinen" vor - so wörtlich - "Energiepreisen des Grauens". Die Heizkosten würden vermutlich deutlich höher ausfallen als im vergangenen Jahr, sollte es nicht ein sehr milder Winter werden.



An die Regierung appellierte er, die Gasspeicher weiter zu füllen und staatliche Hilfen für einkommensschwache Verbraucher in Betracht zu ziehen. Familien dürften im Winter nicht im Kalten sitzen, weil sie die Heizkosten nicht bezahlen könnten. Verhindern könne man dies beispielsweise durch ein höheres Wohngeld.

