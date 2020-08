Einmal tief durchatmen, bitte. Das sollte man derzeit immer tun, bevor man über Corona und eine mögliche zweite Welle spricht. Also: Die Gefahr durch COVID-19 in Deutschland ist real – und wir dürfen sie nicht kleinreden. Aber wer behauptet, wir befänden uns in diesen Tagen am selben Punkt wie vor vier Monaten, zu Beginn der ersten Corona-Infektionswelle, der schürt eine Panik, die nicht gerechtfertigt ist.

Heute haben wir ein ehrlicheres Bild

Auf den ersten Blick mögen sich die Infektions-Zahlen gleichen. 25. März: 2.342 neue Corona-Fälle in Deutschland. 21. August: 2.327 Fälle. Aber diese beiden Zahlen, so besorgniserregend sie sind, lassen sich nur bedingt vergleichen: Heute testen wir viel, viel mehr als vor vier Monaten. Schätzungsweise mehr als zehnmal so viel wie im März. Das ist gut so. Es bedeutet: Heute haben wir ein genaueres und ehrlicheres Bild von der Verbreitung des Corona-Virus als zu Beginn der ersten Welle.

Übertriebene Forderungen

Das spiegelt sich auch in den Todeszahlen wider: Ende März starben täglich rund 150 Menschen an COVID-19. Heute sind es etwa zehn pro Tag. Jeder Todesfall ist einer zu viel. Und die aktuelle Letalitätsrate kann in den nächsten zwei Wochen zeitversetzt noch steigen. Aber aus den aktuellen Zahlen drakonische Maßnahmen wie einen neuen Lockdown abzuleiten, ist übertrieben.

Noch mal: wir dürfen die Gefahr nicht herunterspielen. Aber kleine Schritte sind jetzt angemessener als große. Eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wie sie CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Gespräch gebracht hat, wäre ein großer Schritt. Ein zu großer. Solch eine Maßnahme kann regional begrenzt sinnvoll sein – in Kommunen, die besonders stark von Corona betroffen sind und die die bundeseinheitlich gesetzten Grenzwerte überschreiten. Aber nicht deutschlandweit.

Ein Anti-Corona-Plan aus einem Guss

Es wäre wichtig und begrüßenswert, wenn sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in dieser Woche bei ihrer MP-Konferenz auf eine möglichst einheitliche Strategie einigen. Einen Anti-Corona-Plan aus einem Guss, der aber dennoch auf unterschiedliche Entwicklungen reagiert. Beispielsweise sollte es wenig betroffenen Regionen erlaubt sein, größere Menschenansammlungen zuzulassen, solange sie niedrige Fallzahlen aufweisen.

Die Bußgelder gegen Verstöße sollten dagegen in ganz Deutschland einheitlich sein. Und sie sollten steigen. Wer in Bus und Bahn keine Maske trägt, verhält sich asozial. Wenn ihm oder ihr dafür 250 Euro Strafe drohen, sorgt das vielleicht für ein Umdenken.

Wir haben es in der Hand

Wenn unser Umgang mit Corona tatsächlich dem Modell "Hammer und Tanz" ähnelt, dann ist die Tanzphase am Ende dieser Sommerferien wahrscheinlich vorbei. Aber das bedeutet nicht, dass sofort der Hammer fallen muss. Noch haben wir Bürger es wortwörtlich in der Hand, wie es weitergeht mit Corona.

