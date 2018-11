Die Weltgesundheitsorganisation hat vor einem Wiedererstarken der Masern gewarnt.

Die Zahl der gemeldeten Infektionen sei im vergangenen Jahr weltweit um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, wie aus einem Bericht der WHO hervorgeht. Auch in wohlhabenden Staaten wie Deutschland war ein Anstieg zu verzeichnen. Die Entwicklung ist laut WHO auf erhebliche Lücken bei den Impfungen zurückzuführen. Gründe dafür seien Nachlässigkeit aber auch Fehlinformationen über die Effektivität und Sicherheit von Impfungen, so die Organisation.