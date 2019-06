Angesichts vielerorts steigender Mieten hat der Zentrale Immobilienausschuss die Politik aufgefordert, bessere Rahmenbedingungen für den Bau neuer, bezahlbarer Wohnungen zu schaffen.

ZIA-Geschäftsführer Hesse sagte im Deutschlandfunk, Regulierungen wie Mietendeckel und Enteignungen führten weder zu mehr Wohnraum noch zu Investitionen in den Bestand. Zudem müssten mehr Genehmigungen für Neubauten erteilt und mehr Bauland ausgewiesen werden. Die Politik müsse die Wohnungspolitik zur Chefsache erklären. Nur dann werde man die Probleme lösen, meinte Hesse.



Der Verbandsfunktionäre empfahl Immobilienunternehmen, mit Mietern verantwortungsvoll umzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden. Die Deutsche Wohnen hatte kürzlich erklärt, sie werde die Mieten in Zukunft freiwillig begrenzen - abhängig vom verfügbaren Einkommen der Haushalte. Das wird auch Thema auf dem "Tag der Deutschen Immobilienwirtschaft" heute in Berlin sein.



Gestern hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass sich der Anstieg der Immobilienpreise zu Jahresbeginn fortgesetzt hat. Diese schlagen sich in steigenden Mieten nieder.