Großdemonstration in München, "Herbst der Besetzung" in Berlin: Die Politik hat den wachsenden Unmut über unbezahlbare Mieten offenbar erkannt und will am Freitag auf einem Spitzentreffen im Kanzleramt über mögliche Lösungen diskutieren. Doch die Vorstellungen sind durchaus unterschiedlich.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte vor dem Treffen am Freitag von Bund und Ländern eine Offensive im Wohnungsbau. Die zunehmende Wohnungsnot werde zum sozialen Sprengstoff und die Politik müsse handeln, sagte der Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbandes, Landsberg, der "Passauer Neuen Presse". Er sprach sich dafür aus, unkomplizierter und günstiger zu bauen und dafür zum Beispiel Genehmigungsverfahren zu vereinfachen.



Der FDP-Politiker Reinhold warf den Städten und Gemeinden vor, sich jahrelang nicht auf den steigenden Bedarf der Mieter eingestellt zu haben. Auch wenn eine Gemeinde nicht wachse, brauche sie mehr Wohnraum, sagte Reinhold im Deutschlandfunk und begründete das mit dem im Vergleich zu früher höherem Anspruch an Fläche pro Mieter. Reinhold, der für die FDP im Bauausschuss des Bundestages sitzt, betonte, die Politik müsse dafür sorgen, dass ein Überangebot an Wohnungen entstehe, damit der Markt sich abkühle. Zusätzlich sei mehr Verständnis der Bürger nötig - zum Beispiel wenn in ihrem Haus das Dachgeschoss ausgebaut wird oder neben ihrem Haus ein neues entstehen soll. Hier brauche es eine neue Debatte in der Gesellschaft.



Die Bundesregierung will offenbar einen steuerlichen Sonderbonus einführen, damit private Investoren mehr bezahlbare neue Mietwohnungen schaffen. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, sind Sonderabschreibungen von jährlich fünf Prozent über vier Jahre hinweg geplant. Zudem sollen Bauherren parallel Zuschüsse von der Staatsbank KfW beantragen dürfen. Der Gesetzentwurf des Finanzministeriums soll noch in dieser Woche vom Kabinett auf den Weg gebracht werden.



An dem Spitzentreffen am kommenden Freitag in Berlin nehmen neben Bundeskanzlerin Merkel Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von Verbänden teil. Bundesbauminister Seehofer nannte als Schwerpunktthemen die Deregulierung und Entbürokratisierung beim Bau von Wohnraum.



Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Großstädten führt in Deutschland zu immer breiterem Widerstand. In Berlin haben junge und ältere Menschen gemeinsam zu einem Herbst der Besetzungen aufgerufen. Sie wehren sich gegen Immobilienfirmen, die Gebäude dauerhaft leerstehen lassen, und verweisen auf 20.000 Wohnungslose allein in der Hauptstadt. In München haben am Samstag mehrere tausend Menschen gegen Luxussanierungen und steigende Mieten demonstriert.