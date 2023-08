Taifun "Doksuri" in China. (Andy Wong/AP/dpa)

27 Personen werden noch vermisst. Der Tropensturm "Doksuri" hatte extreme Regenfälle mitgebracht, die in weiten Teilen zu Überschwemmungen führten. Die Behörden riefen für einige Vororte von Peking die höchste Alarmstufe aus. Dort gab es auch Erdrutsche. Auf Videos war zu sehen, wie sich Straßen in reißende Flüsse mit Schlammmassen verwandelten und geparkte Autos von den Fluten mitgerissen wurden. Eine Brücke brach unter den Wassermassen zusammen. Mehr als 31.000 Menschen wurden bislang in Sicherheit gebracht.

Der Taifun war bereits über Taiwan und die Philippinen hinweggezogen und ist nach Angaben der chinesischen Wetterbehörde einer der stärksten seit Jahren. Er hat Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Kilometern pro Stunde.

