Der derzeitige Anstieg der Inflation und der Verbraucherpreise in Deutschland ist nach Ansicht des Chefvolkswirts der ING Bank, Brzeski, noch nicht problematisch.

Brzeski sagte im Deutschlandfunk, solange sich keine Spirale in Form von steigender Inflation und Lohnerhöhungen entwickle, sehe er keine Gefahr. Sorgen vor einer Hyper-Inflation wie sie Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts erlebt habe, seien definitiv unbegründet. Der Volkswirt rechnet kurzfristig mit weiter steigenden Preisen und einer Inflationsrate von vier bis fünf Prozent in der zweiten Jahreshälfte. Grund sei eine Kombination von vorübergehenden Einzeleffekten wie steigenden Rohstoffpreisen, Unterbrechungen von Lieferketten und Folgen der Corona-Pandemie. Im kommenden Jahr erwartet Brzeski wieder einen leichten Rückgang der Inflation. Langfristig wird die Inflationsrate nach seiner Einschätzung in den kommenden zehn Jahren jedoch höher sein als im vergangenen Jahrzehnt.



Die deutschen Verbraucherpreise waren im Juli so stark gestiegen wie seit 1993 nicht mehr. Dienstleistungen und Waren kosteten durchschnittlich 3,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Hauptverantwortlich für die höheren Produktionskosten sind die Preise für Brennstoff, Stahl und Holz. So verteuerte sich allein die Energie um durchschnittlich 17 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.