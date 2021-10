Angesichts steigender Energiepreise hat EU-Arbeitskommissar Schmit davor gewarnt, dass es sich immer mehr Menschen nicht leisten könnten, ihre Wohnungen zu heizen. Es gebe bereits Millionen Menschen, die unter Energiearmut litten, sagte Schmit der Deutschen Presse-Agentur. Zwar könne die EU-Kommission den Mitgliedsländern helfen, die Auswirkungen der hohen Preise zu begrenzen. Es sei aber primär Sache der nationalen Regierungen, Maßnahmen zu ergreifen.

Am Freitag hatte eine Sprecherin der Bundesregierung erklärt, dass es wichtig sei, europaweit koordiniert und innerhalb der geltenden Regeln zu agieren. Die Energiepreise und kurzfristige Handlungsmöglichkeiten spielten auch beim EU-Gipfel in der kommenden Woche eine Rolle, betonte sie.

"Toolbox" der EU wegen hoher Energiepreise

Energiekommissarin Simson hatte am Mittwoch eine sogenannte "Toolbox" mit Werkzeugen vorgestellt, die die Staaten anwenden könnten, ohne gegen die europäischen Wettbewerbsregeln zu verstoßen. Darunter sind Notfallmaßnahmen, aber auch Vorschläge für mittelfristige Reformen. Genannt wurde etwa eine gezielte Unterstützung von Haushalten und Unternehmen. Dies könne zum Beispiel durch Gelder aus dem Emissionshandel finanziert werden. Kleine Unternehmen könnten Subventionen bekommen. Frankreich hat solche Maßnahmen unter anderem bereits ergriffen und will ärmeren Haushalten je 100 Euro zahlen. Auch Steuererleichterungen könnten Verbraucher entlasten, so die Kommission. In der Regel setzen sich Stromrechnungen nicht nur aus dem Großhandelspreis für Elektrizität zusammen, sondern auch aus Steuern, Umlagen und Netzentgelten, die erlassen werden könnten. In Italien übernimmt der Staat bereits bestimmte Netzentgelte. Deutschland hat beschlossen, die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms zu senken.



Die Kommission betonte, dass die Mittel nur vorübergehend angewendet werden sollten. Die Brüsseler Behörde hält den derzeitigen Anstieg der Energiepreise für temporär, da er vor allem von einer hohen Nachfrage während der Erholung von der Pandemie getrieben wird. Die Situation werde sich demnach spätestens im Frühling stabilisieren.

Auch gemeinsame Lagerung und gemeinsamer Einkauf von Gas wird geprüft

Als mittelfristige Entlastung will die EU-Kommission eine gemeinsame Lagerung von strategischen Gasreserven prüfen. Außerdem erwägt die Kommission gemeinsame Gaseinkäufe zu organisieren, um die Verhandlungsposition von Staaten zu verbessern. Die Kommission will sich zudem den Aufbau des europäischen Strommarktes genauer anschauen. Sie habe eine Studie bei der EU-Energieagentur ACER in Auftrag gegeben, die erste Ergebnisse Mitte November liefern solle, sagte Simson. Die Kommission drängt Mitgliedstaaten, die Energiewende zu beschleunigen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen am Energiemarkt zu reduzieren. Einige Länder wie Polen hatten die Umweltmaßnahmen der EU für den Preisanstieg verantwortlich gemacht, vor allem den steigenden Preis von CO2 im Emissionshandel.

Warnung: Millionen in Europa könnten trotz Arbeit nicht vernünftig heizen

Der europäische Gewerkschaftsbund ETUC hatte im September die Befürchtung geäußert, dass mehr als 2,7 Millionen Menschen in Europa es sich nicht leisten könnten, ihre Wohnung vernünftig zu heizen, obwohl sie Arbeit hätten.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.