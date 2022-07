Twitter registriert eine steigende Zahl von Anfragen nach Herausgabe von Nutzerdaten. (dpa / Arno Burgi)

Wie der Mikrobloggingdienst mitteilte, gab es in der zweiten Jahreshälfte insgesamt 60.000 derartige Anfragen, die auf dem Rechtsweg an das Unternehmen gerichtet worden seien.

Wenn eine Offenlegung vertraulicher Daten verlangt wurde, sei es um den Zugang zu Direktnachrichten oder um den Standort von Nutzern gegangen. Regierungen gingen dabei juristisch immer aggressiver vor, hieß es. Zudem gebe es einen starken Anstieg bei der Zahl der Anfragen, die verifizierte Konten von Journalisten und Nachrichtenmedien beträfen.

Am häufigsten forderten den Angaben zufolge die USA die Herausgabe von Daten, gefolgt von Indien. Japan verlange von allen Ländern am häufigsten, dass bestimmte Inhalte entfernt würden. An zweiter Stelle komme Russland. Twitter gab an, fast 40 Prozent der Bitten um Einsicht in Nutzerkonten Folge zu leisten.

