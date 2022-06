Drogenbericht

Cannabis: Durch Züchtung immer stärkere Wirkung. (imago images / Cavan Images)

Zu diesem Ergebnis kommt der Jahresbericht des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, UNODC, in Wien. Problematisch sei vor allem, dass der Gehalt an Tetrahydrocannabinol, kurz THC, in Haschisch und Marihuana aufgrund neuer Züchtungen immer weiter ansteige. THC ist der wesentliche Inhaltsstoff der Hanf-Pflanze und wirkt auf die menschliche Psyche ein.

Laut dem Bericht sind Hanf-Drogen für rund 30 Prozent der Drogentherapien in der Europäischen Union verantwortlich. Zudem verschärfe die Legalisierung des Cannabis-Konsums das Drogenproblem: So habe die Freigabe von Hanf-Drogen etwa in den US-Bundesstaaten Washington und Colorado die Zahl psychisch kranker Menschen und auch die Zahl der Suizide in Folge des Cannabis-Konsums ansteigen lassen.

Der UNO-Bericht geht derzeit von über 284 Millionen Drogenkonsumenten weltweit aus. Davon seien 209 Millionen Haschisch-Konsumenten.