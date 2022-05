Klimakrise

Steigender Meeresspiegel im US-Bundesstaat Virginia bedroht "Wiege der USA"

Im US-Bundessataat Virginia ist der Meeresspiegel inzwischen so stark gestiegen, dass die als "Wiege der Vereinigten Staaten" geltende historische Stätte Jamestown bedroht ist. Jamestown war die erste dauerhafte englische Siedlung in Nordamerika und wurde im Jahr 1607 auf einer Fluss-Insel an der Atlantikküste gegründet.

26.05.2022