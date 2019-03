Der Leuchtturm "Roter Sand" in der Außenweser ist erneut in seinem Bestand gefährdet.

"Der Meeresspiegel steigt und die Abstände belastender Sturmfluten werden immer kürzer", teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als Besitzer des rund 30 Seemeilen vor Bremerhaven gelegenen Bauwerks mit. Die nicht vermeidbaren Korrosionsschäden reichten derzeit bis in die konstruktiven Bauteile hinein, hieß es weiter. Der Bund und die Stiftung hätten deshalb ein Gutachten beauftragt, wie der Turm für die Nachwelt erhalten werden könne. Ergebnisse sollen im Spätsommer bekannt gegeben werden.



Besucher müssen sich nach Angaben der Denkmalschützer vorerst aber keine Sorgen machen. Fahrten zum Leuchtturm seien bei ruhigem Seegang weiterhin möglich. Der "Rote Sand" stehe auf absehbare Zeit stabil.



Zu seinem 125-jährigen Bestehen 2010 wurde der Leuchtturm als national bedeutsames "Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst" ausgezeichnet. Das wohl bekannteste Seezeichen Deutschlands wurde in einer technischen Meisterleistung sechs Seemeilen nordöstlich der Insel Wangerooge in der offenen See errichtet. Es gilt als erstes Off-Shore-Bauwerk der Welt.