Die Steinkohleförderung in Deutschland wird heute endgültig eingestellt.

Die Abschlussveranstaltung findet an der Zeche Prosper Haniel in Bottrop statt. Dort soll Bundespräsident Steinmeier das letzte geförderte Stück Kohle überreicht werden. Erwartet wird auch EU-Kommissionspräsident Juncker.



Gestern hatten die beiden Kirchen in einem ökumenischen Gottesdienst in Essen Abschied vom Steinkohlebergbau in Deutschland genommen. Der evangelische rheinische Präses Rekowski und der katholische Ruhrbischof Overbeck würdigten in ihrer Predigt auf eine Unternehmenskultur, die von gegenseitiger Solidarität geprägt sei.



Der Bundestag hatte 2007 den Fahrplan für den Ausstieg aus den Kohlesubventionen und damit aus der Steinkohleförderung bis Ende 2018 festgeschrieben. Grund für die Entscheidung war die fehlende Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der deutlich billigeren Importkohle.