Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Rund die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung sei 2024 an die Wahlurnen gerufen, erklärte Steinmeier beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps im Berliner Schloss Bellevue. Dazu gehöre auch die Wahl eines neuen Europäischen Parlaments. Gerade die Demokratien in Europa müssten zeigen, dass sie stark und wehrhaft seien. Abstimmungen gibt es in diesem Jahr etwa in den Vereinigten Staaten, Russland und Indien.

