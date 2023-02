Bundespräsident Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender besuchen eine Produktionsstätte der deutschen Medizintechnik-Firma B. Braun in Malaysia. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Zum Abschluss eines dreitägigen Aufenthalts in Malaysia besuchte er auf der Insel Borneo einen Nationalpark im Bundesstaat Sarawak, um sich über Vielfalt und Schutz von Arten zu informieren. Steinmeier hatte sich seit Donnerstag in dem südostasiatischen Land aufgehalten. Bei politischen Gesprächen in der Hauptstadt Kuala Lumpur bekräftigten er und Premierminister Ibrahim die Absicht beider Staaten, ihre wirtschaftlichen und politischen Beziehungen auszubauen.

Es war bereits der dritte Besuch des deutschen Staatsoberhauptes binnen eines Jahres in der Nachbarschaft Chinas.

