Die scharfen Sanktionen führten unvermeidlich auch zu Unsicherheiten und Einbußen für uns, sagte der mit dem Coronavirus infizierte Steinmeier in einer Videobotschaft. Sie wurde vor einem Solidaritätskonzert der Berliner Philharmoniker im Schloss Bellevue ausgestrahlt. Solidarität, Standhaftigkeit und die Bereitschaft zu Einschränkungen würden noch lange Zeit gefordert sein, führte Steinmeier aus. Auch auf die Menschen in Deutschland kämen härtere Tage zu. Zudem rief er zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie auf. Der Bundespräsident prangerte erneut den russischen Angriff und das Handeln des russischen Präsidenten Putin an. Keine Armee, kein Unterdrückungsregime sei stärker als die Strahlkraft von Freiheit und Demokratie, betonte Steinmeier. Das Konzert steht unter dem Motto "Für Freiheit und Frieden". Wegen einer Corona-Infektion kann der Bundespräsident nicht persönlich teilnehmen.

Bei dem Konzert wurden Werke ukrainischer, russischer und polnischer Komponisten aufgeführt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, blieb der Veranstaltung fern. Er begründete dies damit, dass nur russische und keine ukrainischen Solisten teilnähmen. Das Bundespräsidialamt bedauerte Melnyks Entscheidung. Der Botschafter erwiderte auf Twitter , solange russische Bomben auf Städte fielen, hätten - Zitat - Ukrainer keinen Bock auf große russische Kultur. Basta.

