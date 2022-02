Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (aufgenommen am 07.01.2022). (picture alliance / photothek | Thomas Imo)

In Dakar kommt Steinmeier mit seinem Amtskollegen Macky Sall zusammen. Bei der ersten Reise der Bundespräsidenten in das westafrikanische Land stehen außerdem Treffen mit Parlamentsabgeordneten und Wirtschaftsvertretern auf dem Programm. Der Bundespräsident will auch eine auf Kampfmittelabwehr spezialisierte Beratergruppe der Bundeswehr besuchen. Der Senegal hat zum Jahreswechsel den Vorsitz der Afrikanischen Union übernommen.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.