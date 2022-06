Fernost-Reise

Bundespräsident Steinmeier reist nach Indonesien (Markus Schreiber/Pool AP/dpa)

In der Hauptstadt Jakarta wird Steinmeier zunächst einen Kranz am Ehrenfriedhof Kalibata niederlegen und dann von Präsident Widodo mit militärischen Ehren begrüßt. Die beiden Staatsoberhäupter wollen sich anschließend zu Gesprächen zurückziehen. Themen werden voraussichtlich die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine für die Indo-Pazifik-Region und die Globalisierung sein. Steinmeier reiste von Singapur nach Indonesien. Er lobte beide Länder als verlässliche Partner. Wie Singapur hat auch Indonesien in der UNO-Generalversammlung im März der Resolution gegen Russlands Krieg in der Ukraine zugestimmt.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.