Die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft sei eine Grundfrage des Zusammenlebens, sagte Steinmeier bei einer Rede in Gütersloh. Die eigene Freiheit einzuschränken oder sich impfen zu lassen, um sich und andere Menschen zu schützen, sei eine ganz konkrete und existenzielle Verantwortung für andere. Die Gesellschaft ringe nun sei fast zwei Jahren damit, wie diese Verantwortung durchzusetzen sei, auch in der Frage des Impfens, so der Bundespräsident.

Anlass der Rede Steinmeiers war ein Festakt zur Gründung Deutschlands erster Bürgerstiftung in Gütersloh vor 25 Jahren.

