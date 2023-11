Besuch in Katar

Bundespräsident Steinmeier in Katar (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Er sei sich nach diesem Gespräch sicher, dass die Führung in Doha alles unternehmen werde, um dazu beizutragen, sagte Steinmeier nach einem Treffen mit Emir Al Thani. Man müsse aber auch verstehen, dass es in einer solch schwierigen Verhandlungssituation keine Garantien geben könne. Er hoffe auf gute Nachrichten in den kommenden Tagen, erklärte das deutsche Staatsoberhaupt. Katar unterhält enge Kontakte zur militant-islamistischen Hamas und nimmt eine wesentliche Vermittlerrolle in dem Kriegsgeschehen mit Israel ein.

Zusammen mit Ägypten und den USA hatte das Golfemirat die aktuelle Feuerpause im Gaza-Krieg ausgehandelt. Dazu zählt auch der Austausch von Verschleppten in der Gewalt der Hamas und verurteilten Häftlingen in israelischen Gefängnissen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.