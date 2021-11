Frank-Walter Steinmeier (Flashpic)

Vielmehr spitze sich die Lage von Tag zu Tag zu, sagte Steinmeier anlässlich der Eröffnung des 13. Seniorentags in Hannover. In einigen Teilen des Landes sei die Pandemie außer Kontrolle geraten. Voraussichtlich noch in dieser Woche sei das hunderttausendste Todesopfer zu beklagen. Das sei nicht nur eine unfassbare Zahl, sondern auch eine menschliche Katastrophe. Der Bundespräsident warb noch einmal nachdrücklich dafür, sich impfen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.