Bundespräsident Steinmeier ist zu einer fünftägigen Afrika-Reise aufgebrochen.

Er wird zunächst Kenia besuchen und dann am Donnerstag in den Sudan fliegen. Entwicklungsminister Müller rief zu sofortiger internationaler Hilfe für den Aufbau demokratischer Strukturen im Sudan auf. Es dürfe keine Zeit verloren gehen, betonte der CSU-Politiker. Deutschland stelle 80 Millionen Euro unter anderem für Investitionen in Ausbildung, Landwirtschaft und Energie sowie für die Förderung von Jugend und Frauen zur Verfügung.



Der Sudan war fast 30 Jahre lang von Diktator al-Baschir regiert worden. Im April vergangenen Jahres wurde er vom Militär in einem Putsch abgesetzt. Im Juli einigten sich das Militär und die zivile Opposition auf eine Übergangsregierung, die den Weg zu Wahlen in drei Jahren ebnen soll.