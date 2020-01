Bundespräsident Steinmeier hat den langjährigen EZB-Chef Draghi für seine Verdienste um die Eurozone gewürdigt.

Steinmeier sagte bei der Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik an den früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Draghi habe sich um Europa verdient gemacht. Er habe in stürmischen Zeiten den Euro und die Europäische Union zusammengehalten, betonte Steinmeier. Draghi hatte von 2011 bis 2019 den Chefposten bei der EZB inne. Die Zentralbank spielte auch in der Finanz- und Staatsschuldenkrise eine zentrale Rolle, weil sie mit einer Nullzinspolitik und dem massiven Kauf von Staatsanleihen dafür sorgte, dass sich auch finanziell angeschlagene Euro-Länder weiter mit Geld versorgen konnten.