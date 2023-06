Evangelischer Kirchentag

Im Blickpunkt des Evangelischen Kirchentages in Nürnberg stehen die Auswirkungen des Klimawandels genauso wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. (dpa / picture alliance / Daniel Karmann)

Man brauche deren Impulse, Ideen und Überzeugungen, die im Glauben ihr Fundament hätten, sagte das deutsche Staatsoberhaupt in Nürnberg. So stehe Deutschland mit Blick auf die Folgen des Klimawandels vor gewaltigen Veränderungen. Das Leben werde sich "bis in die privaten Gewohnheiten hinein verändern. Denn jetzt sei die Zeit der konkreten Schritte, der anstrengenden Arbeit und des wirtschaftlichen Umbaus, der zu Kosten und Belastungen führen werde. Steinmeier fügte hinzu, dabei müsse gelten, dass einer des anderen Last mittrage, dass man den Ausgleich und die Solidarität brauche, die Deutschland immer stark gemacht hätten.

Darüber hinaus sprach der Bundespräsident in seinem Grußwort von einem "Epochenbruch" durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Dieser stürze Christen in ein tiefes Dilemma, da viele eine tiefe Sehnsucht nach Frieden hätten. Aber auch er habe sich nicht vorstellen können, dass er einmal sagen würde, es ist nun auch "Zeit für Waffen", betonte Steinmeier.

