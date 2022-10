Energiekrise

Heizen wird erheblich teuerer. Bundespräsident Steinmeier sagt, die Regierung arbeite mit aller Kraft an Lösungen, um Härten abzumildern. (picture alliance / Zoonar / stockfotos-mg)

Auf die Privathaushalte kämen beispiellos hohe Heizkosten zu, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. Auch die Wirtschaft werde massiven finanziellen Zusatzbelastungen ausgesetzt. Die Politik wisse, dass sie jetzt schnell und genau sein müsse, meinte Steinmeier. Seine Botschaft an die Menschen sei, dass die Politik derzeit mit aller Kraft an Lösungen arbeite, um Härten abzumildern. Bürgerinnen und Bürger könnten darauf vertrauen, dass der Staat die Menschen in dieser Krise nicht im Stich lasse. In der Corona-Pandemie habe man gesehen, dass der Staat viel Geld in die Hand genommen habe, um Verwerfungen bei Privathaushalten und Unternehmen zu verhindern, meinte der Bundespräsident.

