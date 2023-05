30 Jahre nach Brandanschlag in Solingen

Steinmeier: "Deutschland glaubte zu lange, es seien Einzeltäter"

In Solingen ist an den rassistischen Brandanschlag vor 30 Jahren erinnert worden. Bundespräsident Steinmeier las bei der zentralen Gedenkveranstaltung in der nordrhein-westfälischen Stadt die Namen der fünf Mädchen und Frauen vor, die damals ermordet worden waren. Der Rechtsextremismus bleibe ein drängendes Problem, so Steinmeier.

29.05.2023