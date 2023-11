Russlands Überfall

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht auf der deutsch-ukrainischen kommunalen Partnerschaftskonferenz in Leipzig. (dpa / Hendrik Schmidt)

Die Ukraine brauche unsere Unterstützung umso mehr, als nun auch im Nahen Osten Krieg herrsche, sagte er am letzten Tag der deutsch-ukrainischen Städtepartnerschafts-Konferenz in Leipzig. Es sei das Kalkül von Russlands Staatschef Putins, dass die Welt die Ukraine vergesse. Diesen Gefallen dürfe und werde man ihm nicht tun. Ähnlich äußerte sich der Bürgermeister von Kiew, Klitschko. An der Konferenz hatten zahlreiche Kommunalpolitiker und andere politische Gäste teilgenommen. Der ukrainische Präsident Selenskyj betonte per Videoschalte, die Städte in beiden Ländern eine ihre europäische Haltung gegenüber Menschen.

