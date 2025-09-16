Antrittsbesuch in Berlin
Steinmeier empfängt Polens Präsidenten Nawrocki - Frage der Reparationszahlungen

Bundespräsident Steinmeier hat erneute Reparationsforderungen Polens zurückgewiesen. Diese Frage sei aus deutscher Sicht rechtlich abschließend geklärt, teilte seine Sprecherin in Berlin mit.

    Karol Nawrocki, Präsident von Polen, steht neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Empfang mit militärischen Ehren. Im Vordergrund ist eine Tuba zu sehen.
    Gemeinsames Anliegen bleibe aber die Förderung des Gedenkens und Erinnerns. Steinmeier hatte zuvor den polnischen Präsidenten Nawrocki empfangen. Der rechtskonservative Politiker beharrt auf Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden seines Landes.
    Nawrocki traf in Berlin auch mit Bundeskanzler Merz zusammen. Dessen Sprecher erklärte anschließend, nach den Gräueln der deutschen Besatzung bleibe die Versöhnung mit Polen für die Bundesregierung eine historische Verantwortung.
    Darüber hinaus versicherte Merz dem EU-Nachbarn und NATO-Partner die Solidarität Deutschlands beim Schutz vor Bedrohungen aus Russland.
