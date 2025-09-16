Antrittsbesuch in Berlin

Gemeinsames Anliegen bleibe aber die Förderung des Gedenkens und Erinnerns. Steinmeier hatte zuvor den polnischen Präsidenten Nawrocki empfangen. Der rechtskonservative Politiker beharrt auf Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden seines Landes.
Nawrocki traf in Berlin auch mit Bundeskanzler Merz zusammen. Dessen Sprecher erklärte anschließend, nach den Gräueln der deutschen Besatzung bleibe die Versöhnung mit Polen für die Bundesregierung eine historische Verantwortung.
Darüber hinaus versicherte Merz dem EU-Nachbarn und NATO-Partner die Solidarität Deutschlands beim Schutz vor Bedrohungen aus Russland.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.