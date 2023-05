Berlin

Steinmeier empfängt ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist von Bundespräsident Steinmeier empfangen worden. Er traf am Morgen im Schloss Bellevue in Berlin ein, wo er sich nach einem Gespräch mit Steinmeier auch in das Gästebuch eintragen will.

14.05.2023