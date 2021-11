Orte, die auf dem Vormarsch der Wehrmacht durch Polen, das Baltikum, Belarus und die Ukraine nach Russland gelegen hätten, sagten vielen Deutschen heute nichts, erklärte er bei einer zentralen Gedenkstunde im Bundestag. Das Gedächtnis versage vor den Verbrechen an Zivilisten, Zwangsarbeitern und sowjetischen Kriegsgefangenen. Steinmeier erinnerte daran, dass bereits in den ersten Monaten nach dem Überfall Hunderttausende ums Leben gekommen seien. Auschwitz sei zum Inbegriff des millionenfachen Mordes an den europäischen Juden geworden, erklärte der Bundespräsident. Doch über eine Karte, welche die zahllosen anderen Orte deutscher Verbrechen verzeichnet, verfüge das Gedächtnis nicht.

Steinmeier hatte zuvor mit Vertretern von Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht an einer Kranzniederlegung zum Volkstrauertag in der Neuen Wache teilgenommen. Dieser Ort ist die zentrale Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.