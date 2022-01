Bundespräsident Steinmeier erinnert an Wannseekonferenz der Nazis vor 80 Jahren (dpa/Michael Sohn)

Steinmeier besuchte zunächst die Gedenk- und Bildungsstätte "Haus der Wannseekonferenz". Danach traf er Beamte des Außen-, Innen- und Justizministeriums zu einem Gespräch. Der Bundespräsident betonte, in einem demokratischen Staat trage jeder Einzelne Verantwortung.

Nach der Premiere des Films "Die Wannseekonferenz" von Matti Geschonneck sagte Steinmeier am Abend, der Film sei beeindruckend gut, aber auch verstörend. Man sehe Ressortabstimmungen, Vorlagen und Abläufe, die sich - abgesehen vom Inhalt der Besprechungen - in nichts von denen unterscheide, die es auch heute noch in Ministerien und Behörden gebe. Es sei das Gewöhnliche, das Vertraute, das uns anspringe, entsetze und verunsichere - so der Bundespräsident.

