Bundesregierung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) übergibt dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die Ernennungsurkunde. (dpa / Michael Kappeler)

Steinmeier überreichte dem bisherigen niedersächsischen Innenminister am Morgen seine Ernennungsurkunde. Der Bundespräsident entließ gleichzeitig Pistorius' Vorgängerin Lambrecht, die nach anhaltender Kritik an ihrer Amtsführung am Montag ihren Rücktritt erklärt hatte.

Am Vormittag wird Pistorius im Bundestag vereidigt. Danach empfängt der Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, den neuen Minister mit militärischen Ehren im Bendlerblock, dem Sitz des Verteidigungsministeriums.

