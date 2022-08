Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird das Treffen des Weltkirchenrats eröffnen. (Marijan Murat/dpa)

Bundespräsident Steinmeier wird sie am Nachmittag in Karlsruhe eröffnen. Das Treffen, das in der Regel nur alle acht Jahre stattfindent, dauert neun Tage. 4.500 Gäste werden erwartet. Der Weltkirchenrat ist ein Zusammenschluss von 349 Mitgliedskirchen aus 120 Ländern. Die katholische Kirche ist nicht Mitglied, hat aber Beobachterstatuts.

Auch Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche werden bei der Versammlung erwartet. Forderungen nach einem Ausschluss wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurden zurückgewiesen. Zudem wurde vor antisemitischen Tendenzen gewarnt. Es werden umstrittene Beschlüsse zu Israel befürchtet, da manche Teilnehmer auf mehr Unterstützung für christliche Gruppen im Nahen Osten drängen. Der zum Generalsekretär gewählte südafrikanische Theologe Jerry Pillay steht in der Kritik, weil er mit Blick auf Israels Umgang mit den Palästinensern von Apartheid spricht. Darunter wird in der Regel die systematische Unterdrückung der schwarzen Mehrheit durch Weiße in Südafrika bis 1994 verstanden.

