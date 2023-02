Nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei

Steinmeier: "Euer Schmerz ist unser Schmerz"

"Euer Schmerz ist unser Schmerz": Bundespräsident Steinmeier hat sich in einer Videobotschaft an die Menschen in Deutschland gewandt, die Freunde und Verwandte in den Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei haben. Man sehe ihr Leid und höre ihre Klagen, sagte der Bundespräsident in einer im Internet veröffentlichen Ansprache.

09.02.2023