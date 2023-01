Silvester-Krawalle

Polizisten in Berlin werden mit Böllern beworfen. (picture alliance / dpa / TNN / Julius-Christian Schreiner)

In der Silvesternacht seien Menschen in Uniform Zielscheibe eines enthemmten Mobs geworden. Polizisten und Feuerwehrleute seien aber keine Prügelknaben für Frustrierte. Der Bundespräsident betonte, er wünsche sich eine rasche und konsequente Strafverfolgung der Täter.

Steinmeier äußerte sich vor Repräsentantinnen und Repräsentanten des öffentlichen Lebens. In seiner Rede forderte er auch mehr Anstrengungen zur Verbesserung der Lage im Gesundheitswesen. Dies zähle zu den dringenden Aufgaben in diesem Jahr. Es dürfe nicht sein, dass Familien mit ihren kranken Kindern nicht in nahegelegenen Kliniken aufgenommen werden könnten und weitergeschickt werden müssten.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.