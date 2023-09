Bundespräsident in Italien

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Es müsse nun gemeinsam und konzentriert an humanen und langfristig tragfähigen europäischen Lösungen gearbeitet werden, forderte er. Nötig seien zudem eine strengere Kontrolle und Überwachung der europäischen Außengrenzen.

In den vergangenen Tagen waren auf der kleinen süditalienischen Mittelmeerinsel Lampedusa tausende Flüchtlinge aus Afrika an Land gegangen. Das hatte eine neue Debatte über die Flüchtlingspolitik in Deutschland und in Europa angefacht.

Der Bundespräsident hält sich noch bis Freitag in Italien auf.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.