Bei seiner Ankunft in Kiew sicherte er dem Land die unerschütterliche Solidarität Deutschlands zu. Er sagte, man werde die Ukraine militärisch, politisch und finanziell unterstützen. Infolge eines Luftalarms fand ein Treffen mit Bürgerinnen und Bürgern nordöstlich von Kiew in einem Luftschutzbunker statt. Dort berichteten die Menschen Steinmeier von ihren Kriegserfahrungen. Der Bundespräsident sagte anschließend, dies habe ihm besonders eindrücklich nahe gebracht, unter welchen Bedingungen die Menschen hier lebten.

Steinmeier wird am Abend noch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew treffen.

Es ist bereits der dritte Anlauf des Bundespräsidenten für eine Reise in die Ukraine. In der vergangenen Woche war diese aus Sicherheitsgründen kurzfristig verschoben worden. Ein geplanter Besuch Mitte April wurde von Seiten der Ukraine abgesagt - was in Berlin als diplomatischer und politischer Affront gewertet wurde.

