Usbekistans Präsident auf Deutschlandbesuch. (Britta Pedersen/dpa)

Das zentralasiatische Land solle noch viel mehr in den deutschen und europäischen Blick geraten, sagte er am Abend in Berlin bei der Eröffnung einer Ausstellung mit archäologischen Schätzen aus Usbekistan. Weiter erklärte Steinmeier, er sei froh, dass die bilateralen Beziehungen in den vergangenen Jahren immer enger geworden und heute von wachsendem gegenseitigen Vertrauen geprägt seien. An der Veranstaltung nahm auch der usbekische Präsident Mirsijojew teil. Dieser hatte das Amt 2016 nach dem Tod seines autoritär regierenden Vorgängers Karimow übernommen und das Land mit seinen 35 Millionen Einwohnern nach Jahren der Isolation geöffnet.

