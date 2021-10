Bei einem Festakt zur Erinnerung an die Anfänge der deutsch-türkischen Arbeitsmigration hat Bundespräsident Steinmeier mehr Anerkennung für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter gefordert.

Er sagte bei der Veranstaltung in der Türkischen Gemeinde in Berlin, diese Menschen verdienten einen angemessenen Raum in den Schulbüchern und in der Erinnerungskultur. Eine Randnotiz werde ihrem Beitrag für das Land nicht gerecht. An dem Festakt nahm auch der türkische Botschafter Basar Sen teil.



Vor 60 Jahren, am 30. Oktober 1961, schloss Deutschland mit der Türkei ein Abkommen zur Anwerbung von Arbeitern. 900.000 Menschen aus der Türkei kamen. Das Abkommen endete 1973 und gilt als Grundlage dafür, dass heute 2,8 Millionen türkischstämmige Menschen in Deutschland leben. Die Bundesregierung hatte ähnliche Abkommen zuvor mit Spanien, Griechenland und Italien geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.