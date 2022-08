Gizeh: Zerstörte religiöse Bilder stehen auf einer Holzbank in der koptischen Abu-Sefein-Kirche, nachdem dort ein Großbrand ausgebrochen ist. (dpa/Tarek Wajeh)

Es mache ihn zutiefst traurig, dass so viele Christinnen und Christen, die sich zum Gottesdienst versammelt hatten, in den Flammen umgekommen seien, heißt es in einem Schreiben Steinmeiers. Bei dem Brand in dem Gotteshaus in der Stadt Gizeh sind 41 Menschen getötet worden. Es gab 14 Verletzte. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer durch einen Kurzschluss ausgelöst.

