Schweigen und Zuhören sind heute gefragt, am 75. Gedenktag der Befreiung von Auschwitz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist nach Auschwitz gereist und hat dort keine große Rede gehalten. Er fand andere Zeichen. Der Bundespräsident traf sich mit drei Überlebenden des Holocaust und flog mit ihnen zusammen nach Polen. Steinmeier kommt als Hörender nach Auschwitz. So soll es sein.

Schon seinen Besuch in der vergangenen Woche in Jerusalem hatte Steinmeier als Hörender begonnen. Bei der Selbsthilfeorganisation "Amcha" hatte er Überlebende besucht und ihnen zugehört. Bei der Feier in in Yad Vashem sprach er kurz und demütig, auf Hebräisch und Englisch. Er bekannte sich zur deutschen Schuld, benannte die Rückkehr des Judenhasses heute in Deutschland. Er dankte, dass er Deutschland an diesem Ort vertreten dürfe.

Schweigen und zuzuhören - Steinmeier kann das

Wichtiger noch als seine einfühlsame Rede ist, dass das deutsche Staatsoberhaupt in der Öffentlichkeit in der Lage ist zu schweigen und zuzuhören. Steinmeier kann das. Er tut es von Herzen und aus politischer Überzeugung. Er tut es mit einem Feingefühl, das nicht viele in seiner Zunft haben.

Steinmeier kann auch deshalb so auftreten, weil das Grundgesetz dem Bundespräsidenten so wenig Macht gibt. Ein ziemlich machtloser Präsident vertritt Deutschland in der Welt. Wie heilsam das ist, zeigt sich in diesen Tagen des Gedenkens. Die Regierungen Russlands und Polens weisen sich gegenseitig eine Mitschuld am Holocaust zu. Sie übertreffen sich gegenseitig in der Nationalisierung des Gedenkens. Sie nutzen das Gedenken für ihre politische Agenda. Das ist bedauerlich, aber es kann vielleicht auch nicht anders sein, weil beide Präsidenten durch die Verfassungen ihrer Länder mit großer Macht ausgestattet sind – anders als der deutsche Bundespräsident.

Steinmeier muss schweigen und zuhören, weil es der deutschen Schuld an der Shoah entspricht. Steinmeier kann schweigen und zuhören, weil die Verfassung ihm diese demütige Rolle erlaubt.

Empathie mit den Überlebenden

Wer schweigen und zuhören kann, der zeigt Empathie. Empathie mit den Überlebenden des Holocaust, die bis heute an der Gewalt leiden, die ihnen zugefügt wurde. Empathie mit den Familien der Opfer, die bis heute mitleiden unter den seelischen Verletzungen durch die Shoah. Empathie mit dem jüdischen Volk als Ganzem, dessen kollektive Ängste nach dem Holocaust immer wieder sichtbar werden. Empathie mit Israel, das im Frieden mit seinen Nachbarn leben will.

Ob es den Deutschen auch künftig gelingen wird, empathisch aufzutreten wie ihr Präsident es dieser Tage tut? Das hängt nicht davon ab, wie lange noch Überlebende als Zeugen auftreten können. Ergreifende Dokumente über die Shoah gibt es genügend. Es hängt davon ab, ob es in Deutschland gelingt, eine Kommunikationskultur der gegenseitigen Achtung zu bewahren: in Familien, in Schulen, im Internet. Schweigen und Zuhören will gelernt sein.

