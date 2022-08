Bundespräsident Steinmeier würdigt den ehemaligen Staatschef der Sowjetunion, Gorbatschow. Hier ein Foto aus dem Jahr 2017 bei einer Zusammenkunft von beiden. (picture alliance / Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Gorbatschows Traum liege heute in Trümmern, zerstört durch den brutalen Angriff Russlands, teilte Steinmeier mit. Gorbatschow habe in den vergangenen Jahren darunter gelitten, dass sein Traum in immer weitere Ferne gerückt sei. Deutschland bleibe diesem "großen Staatsmann" verbunden, führte der Bundespräsident aus. Man sei dankbar für seinen entscheidenden Beitrag zur deutschen Einheit und habe Respekt für seinen Mut zur demokratischen Öffnung und zum Brückenschlag zwischen Ost und West. Bundeskanzler Scholz erklärte, Gorbatschow sei in einer Zeit gestorben, in der die Demokratie in Russland gescheitert sei. Der britische Premierminister Johnson warf Moskau vor, Gorbatschows Vermächtnis zunichte machen zu wollen. Der Krieg gegen die Ukraine sei ein rachsüchtiger Versuch, das sowjetische Imperium neu zu erschaffen.

Tschechiens Außenminister Lipavsky betonte, inspiriert von der tschechoslowakischen Reformbewegung des Prager Frühlings in den 1960-er Jahren habe er der Bevölkerung in der UdSSR Hoffnung auf Freiheit, auf die Einhaltung der Menschenrechte und auf eine bessere Zukunft gegeben.

Gorbatschow ist gestern im Alter von 91 Jahren gestorben.

31.08.2022