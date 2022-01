Bundespräsident Steinmeier (dpa/Wolfgang Kumm)

Die große, oft stille Mehrheit handele solidarisch und verantwortungsvoll, sagte Steinmeier in Berlin. Diese Mehrheit dürfe nicht still bleiben, wenn Extremisten die Axt ans demokratische Urvertrauen legten, so das Staatsoberhaupt.

Steinmeier sagte, er sehe mit Sorge, dass radikale, vor allem rechtsextreme Kräfte die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen für ihre Zwecke instrumentalisierten und zunehmend andere vor ihren demokratiefeindlichen Karren spannten. Wenn sogenannte Spaziergänger von einer "Corona-Diktatur" schwurbelten, dann stecke darin nicht nur Verachtung für staatliche Institutionen, sondern es beleidige alle Bürger.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.