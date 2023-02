Südostasien-Reise

Bundespräsident Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender besuchen eine Produktionsstätte der deutschen Medizintechnik-Firma B. Braun in Malaysia. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das sagte er zum Auftakt eines dreitägigen Besuches in dem südostasiatischen Land. Derzeit gebe es etwa keine dauerhaften politischen Gespräche über Sicherheitsfragen in der Region, betonte Steinmeier. In Zukunft könne Malaysia ein noch wichtigerer Partner werden. Der Bundespräsident wies darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft in Malaysia stark vertreten sei. Die Beziehung zwischen beiden Staaten dürfe sich aber nicht auf das Wirtschaftliche beschränken.

Steinmeier besuchte in der malaysischen Stadt Penang den deutschen Halbleiterhersteller Infineon und den Medizintechnikhersteller B. Braun, zwei von fast 1.000 deutschen Unternehmen in Malaysia. Morgen sind in Kuala Lumpur Gespräche mit König Abdullah und mit Premierminister Anwar Ibrahim geplant.

