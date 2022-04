Bundespräsident Steinmeier (Michael Kappeler/dpa)

Putin sei mittlerweile ein eingebunkerter Kriegstreiber, sagte Steinmeier im ZDF. Ob Russland eine Zukunft in Europa habe, könne er momentan nicht sagen.

Steinmeier wiederholte das Eingeständnis eigener Fehler in der Russland-Politik. Der Versuch, das Land in eine europäische Sicherheitsarchitektur einzubinden und auf dem Weg zu demokratischen Verhältnissen zu unterstützen, sei gescheitert. Man hätte die Warnungen der osteuropäischen Partner ernster nehmen und den Bau der Nord-Stream-2-Gaspipeline stoppen müssen, so der Bundespräsident.

Auf die Forderung des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Melnyk , Steinmeier solle bei der Bundesregierung auf Energie-Sanktionen gegen Russland und auf die Lieferung schwerer Waffen dringen, ging der Bundespräsident nicht ein.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.