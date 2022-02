Eine solche Positionierung Steinmeiers sei wichtig für die Identität des politischen Systems, betonte Nassehi . Steinmeier habe neuralgische Themen wie die Corona-Pandemie und den Konflikt in Osteuropa angesprochen. Das könne der Demokratie nur gut tun könne – gerade in Zeiten, in denen die Straßen voll von Menschen seien, die von Deutschland als einer Diktatur sprächen, sagte Nassehi. Was die kommenden fünf Jahre betrifft sieht der Forscher eine größere Freiheit für den Bundespräsidenten in der zweiten Amtszeit, sich zu positionieren.