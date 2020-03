Steinmeier in Hanau

Bundespräsident Steinmeier hat in Hanau an die Opfer der rassistischen Morde vor zwei Wochen erinnert. Auf der zentralen Trauerfeier sprach Steinmeier von einem "Anschlag auf die Freiheit und auf den gesellschaftlichen Frieden". Aus Mitbürgern würden erst Fremde und dann Feinde gemacht. Am Ende stehe die Gewalt.

An der Gedenkveranstaltung in Hanau nahmen knapp 700 geladene Gäste teil. Zu ihnen zählten Angehörige der Opfer sowie Bundeskanzlerin Merkel und Hessens Ministerpräsident Bouffier.



Vor zwei Wochen waren neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen worden. Der Täter tötete anschließend seine Mutter und sich selbst. Die Bundesanwaltschaft sprach im Zuge ihrer Ermittlungen von einer "zutiefst rassistischen Gesinnung" des Mannes.