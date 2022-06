Fernost-Reise

Bundespräsident Steinmeier in Indonesien (Bernd von Jutrczenka/dpa)

In der Hauptstadt Jakarta kam er mit dem indonesischen Präsidenten Widodo zusammen. Steinmeier kündigte in dem Gespräch an, die deutsche Zusammenarbeit mit der Region des Indo-Pazifik werde weiter ausgebaut. Man rücke mit jenen Ländern zusammen, mit denen man Werte und Interessen teile.

Steinmeier war zuvor in Singapur zu Gast gewesen. Er lobte beide Länder als verlässliche Partner. Wie Singapur hatte auch Indonesien im März in der UNO-Generalversammlung der Resolution gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine zugestimmt.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.